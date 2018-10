Alexander Mahle ist Kreisschützenkönig

Die Schützen des Kreises Ravensburg waren mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole an verschiedenen Orten im Kreis zum Kreispokalschießen. Sei es als Einzelschütze oder als Mannschaft, bei diesem Wettbewerb zählt nur ein guter Zehner der elektronisch in Zehntelwertung gemessen wird.

Demzufolge ist jedes Jahr mit Überraschungen zu rechnen, denn es gewinnt nicht unbedingt der Schütze mit den meisten geschossenen Zehnerschüssen. Der Schützenkönig beziehungsweise die Schützenkönigin bekommt eine Schützenkette aus Altsilber überreicht. Zur Erinnerung heftet jeder neue Schützenkönig einen Taler mit seinem Namen an diesen Schützenschmuck und darf diesen bei besonderen Feierlichkeiten präsentieren. Im voll besetzten Schützenhaus in Berg lag deswegen bei der Siegerehrung die Spannung in der Luft. Sehr erfreulich war auch, dass sich viele Jugendliche am Schießen beteiligt hatten und nun gespannt auf die Siegerehrung waren. Die Überraschung für uns Haidgauer war groß, denn Alexander Mahle hatte einen 112 Teilerschuss und darf sich nun als Schützenkönig feiern lassen.