Aktionswoche „Stadtputzete“ zum Mitmachen

Bad Wurzach macht den „Frühjahrsputz“ – Begleitend zu entsprechenden Aktionen verschiedener Kindergärten und Schulen sind auch Bürgerinnen und Bürger in der ganzen Gemeinde herzlich eingeladen, sich an der Beseitigung von Abfällen und Müll von öffentlichen Wegen und Plätzen zu beteiligen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Im Aktionszeitraum können eingesammelte Abfälle beim Bauhof kostenlos abgegeben werden, dort sind auch Einweghandschuhe und kostenlose Müllsäcke erhältlich.

„Mit der Aktion können sich alle am Schutz der Umwelt beteiligen und mithelfen, Bad Wurzach und die Teilorte ein Stück weit schöner zu machen“, stellt Baubetriebshofleiter Frank Lott heraus. „Kindergärten und Schulen aus der Gemeinde beteiligen sich seit mehreren Jahren mit schönen Erfolgen“, da das Einsammeln bei den Kindern gleichzeitig auch das Bewusstsein für die „Problematik Müll“ schärfen könne, heißt es weiter in der Meldung.

Generell sei jeder Bürger eingeladen, achtlos weggeworfenen Müll und Abfälle entlang von Straßen und öffentlichen Plätzen einzusammeln und so die eigene Heimatstadt für das Frühjahr herauszuputzen. „Wir würden uns hier über viele fleißige und motivierte Mithelfer freuen“, so Lott in der Hoffnung auf rege Beteiligung. Gleichzeitig bedauert er, dass solche Aktionen überhaupt notwendig werden. „Am allerbesten wäre natürlich, wenn Müll gleich von vornherein gar nicht in der Natur weggeworfen wird!“

Wo und zu welcher Zeit gesammelt wird, kann sich jeder selbst aussuchen, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Gutes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung seien aber wichtig, zudem empfehle sich das Tragen einer Warnweste. Wichtig sei auch, sich beim Sammeln nicht in Gefahr zu bringen. „Steile Böschungen, Gewässer und Schluchten sollten daher gemieden werden und auch im Straßenbereich ist besondere Vorsicht geboten!“

„Die Stadt stellt für die Aktion Einweghandschuhe sowie Müllsäcke kostenlos zur Verfügung“ weist Frank Lott zusätzlich hin. „Diese können zu den üblichen Öffnungszeiten in Bad Wurzach im städtischen Baubetriebshof (Oberriedstraße 10) abgeholt werden“. Der eingesammelte Müll kann dann ebenfalls beim Baubetriebshof vom 4. – 8. Mai abgegeben werden von Montag bis Donnerstag jeweils 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr.