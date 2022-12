Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, 7. Dezember, haben sich Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen der Realschule Bad Wurzach zum achten Mal bei der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ beteiligt. Nachdem wegen der Coronapandemie das Projekt zwei Jahre pausieren musste, arbeiteten dieses Jahr alle 88 Schüler/innen der Realschule Bad Wurzach einen halben Tag in Unternehmen in und um Bad Wurzach, um für einen guten Zweck Geld zu verdienen.

Das erwirtschaftete Geld wird auf Wunsch der Jugendlichen an eine soziale Institution gespendet. Die Arbeitsverträge und den damit verbundenen Stundenlohn mussten die Schülerinnen und Schüler mit den Unternehmen selbst aushandeln. Die junge Generation zeigte sich sehr engagiert und begeistert, einige Schülerinnen und Schüler meinten dazu: „Zu Arbeiten ist sehr spannend, am liebsten würde ich hier sofort anfangen“.

Die Realschüler aus Bad Wurzach waren unter anderem in folgenden Unternehmen tätig: Antonius Apotheke, Hausbau Weizenegger, Bäckerei Steinhauser, Schäferei Finkhof, Verallia Deutschland, Modehaus Binder, Spielwaren Rothenhäusler, BAG, Lissmac Maschinenbau, in einigen Kindergärten, im Naturschutzzentrum und vielen weiteren Betrieben. Ein paar Schülerinnen und Schüler waren auch in Betrieben in Leutkirch, Biberach, Kißlegg, Bad Waldsee und Ravensburg.

Betreut und besucht wurden die Schülerinnen und Schüler von der Lehrerin Susanne Bähr und dem Schulsozialarbeiter Markus Brandstetter. Diese bedanken sich beim Kreisjugendring und allen Unternehmen, die dieses Jahr wieder die Aktion „Mitmachen Ehrensache“ tatkräftig unterstützt haben.