Änderungen in der Bad Wurzacher Teststruktur

Um regelmäßige und ausgeweitete Testmöglichkeiten für weitere Öffnungsschritte vor Ort anzubieten, konnte die Stadt Bad Wurzach die Airbone GmbH aus Hüttisheim gewinnen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Diese wird ab Montag, 7. Juni, auf dem Parkplatz des bisherigen Hallenbades im Birkenweg eine „Drive-in-Teststation“ einrichten. Damit stehen ab kommender Woche deutlich mehr Testzeiten zur Verfügung, so die Verwaltung. Die bisherigen Testangebote in Maria Rosengarten und im „feelMoor“ Gesundressort enden damit.

Dank an DRK und Gesundresort

„Angesichts der derzeitigen Öffnungsschritte für Handel, Gastronomie und Tourismus ist dies ein wichtiger Baustein, um wieder Stück für Stück zu einer gewissen Normalität bei den örtlichen Angeboten zurückkehren zu können“, betont Verwaltungsdezernent Frank Högerle. Die bisherigen Testmöglichkeiten in städtischer Trägerschaft, mit Unterstützung des DRK sowie des Gesundresort „feelMoor“ würden für flächendeckende Testungen nicht mehr ausreichen. Auch die räumlichen und technischen Rahmenbedingungen kommen an ihre Kapazitätsgrenzen.

Von Beginn an sei klar gewesen, dass die bisherigen Testangebote nur eine Übergangslösung sein werden, bis hauptamtliche oder gewerbliche Strukturen aufgebaut sind. „Wir sind dem DRK, allen voran Bereichsleiterin Nadine Frey, und dem Gesundresort aber überaus dankbar, dass uns diese mit den Testungen so kurzfristig, in hoher Qualität, mit großem Engagement und völlig reibungslos bis jetzt unterstützt haben“. Besonders freut Högerle, dass auch beim neuen Testangebot ein Teil der bisherigen Helfer des DRK mitarbeiten wird. „Damit bleibt das große Know-how, das sich unsere bisherigen Testerinnen und Tester erarbeitet haben auch künftig erhalten,“ wird Högerle zitiert.

Die neuen Testzeiten

Die „Drive-in-Teststation“ im Birkenweg wird ab Montag, 7. Juni, zunächst mit folgenden Zeiten starten:

montags 8.30 bis 13 Uhr und 17.30 bis 20 Uhr

dienstags 9.30 bis 17.30 Uhr

donnerstags 8.30 bis 13 Uhr und 17.30 bis 20 Uhr

freitags 9.30 bis 17.30 Uhr

samstags 9.30 bis 17.30 Uhr

sonntags 9.30 bis 17.30 Uhr

Am Mittwoch, 9. Juni, findet zudem einmalig noch eine Testung im feelMoor von 7.30 bis 11 Uhr statt. Ansonsten enden die bisherigen Testangebote im Maria Rosengarten und im „feelMoor“ mit der Einführung der neuen „Drive-in-Station.

So kann man sich anmelden

Eine Anmeldung beziehungsweise Terminbuchung für die neue Station ist über www.test-corona-center.de möglich, beschleunigt den Prozess und verkürzt die Wartezeit vor Ort. Wer sich regelmäßig testen möchte, kann auch einen Account unter der Web-App „app.test-corona-center.de“ für sich und weitere Personen, etwa ganze Familie, anlegen und somit für alle einen Termin buchen. Der „Termin“ ist dabei kein feststehender Begriff oder exakte Größe. Man kann also auch etwas früher oder später vor Ort sein und wird getestet.

Wer über kein digitales Endgerät oder Internetempfang verfügt, kann sich auch direkt vor Ort registrieren lassen und benötigt keine vorherige Terminbuchung. Die Testungen werden in einer „Drive-in-Station“ angeboten, die Zu-/Abfahrt auf dem Hallenbadgelände (Parkplatz) im Birkenweg erfolgt über eine vor Ort ausgeschilderte Einbahnregelung.

So wird das Ergebniss übermittelt

Der Ablauf stellt sich laut Stadtverwaltung wie folgt dar: Nach der bereits vorab erfolgten Anmeldung begibt sich die jeweilige Testperson zur Teststelle und wird dort in der Regel aus dem Fahrzeug heraus getestet. Für Personen, die ohne Fahrzeug kommen ist ebenfalls eine Testung möglich.

Die Übermittlung des Testergebnisses erfolgt in aller Regel in digitaler Form per eMail an die Getesteten. Dadurch verkürzen sich Wartezeiten erheblich, so die Verwaltung. Wer über kein digitales Endgerät/Internetempfang verfügt, kann an der Teststelle auch etwa 15 Minuten nach der Testung ein ausgedrucktes Zertifikat erhalten. Die Ergebnisse „Positiv Getesteter“ werden umgehend an das Gesundheitsamt weitergemeldet.