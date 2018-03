Adelgund Mahler zeigt Werke ihres Vaters Sepp Mahler

Die Ausstellung „Das Haus und seine Bewohner“ im Sepp-Mahler-Haus, bei der drei Nachlässe der Familie Mahler aus vergangenen Zeiten zu bestaunen sind, ist noch bis Ostern zu bestaunen. Verwaltet wird das kleine Museum von Adelgund Mahler, Tochter des 1975 verstorbenen Künstlers Sepp Mahler.

Wer zu Adelgund Mahler nach Hause in die Ravensburger Straße 21 kommt, die seit 2009 die Nachlässe ihrer Vorfahren verwaltet, befindet sich in einem kleinen Museum, das in jeder Ecke die Vergangenheit ihrer Vorfahren spiegelt. So sind hier unter anderem auf zwei Etagen, zig Dokumentationen über die Familie Mahler, literarische Werke aus längst vergangenen Zeiten sowie die verschiedensten malerischen Arbeiten des Künstlers Sepp Mahler seit 1915 zu bestaunen. Ein eigenes Zimmer erzählt die Geschichte über die Torfarbeit. Langweilig wird es den Besuchern jedenfalls bei einem Rundgang durchs Haus nicht, denn sie können hier viel Wissenswertes über die Familie und deren Geschichte erfahren. Im Anschluss an die Ausstellung „Das Haus und seine Bewohner“ plant Adelgund Mahler eine neue Ausstellung, die sich vorwiegend mit dem Grundprinzip ihres Vaters beschäftigt: der Achtung von Natur und allen Lebewesen.

Wer sich für die Ausstellung „Das Haus und seine Bewohner“ interessiert, kann diese noch bis Ostern, jeweils samstags, von 14 bis 17 Uhr besichtigen. Jeden zweiten Samstag steht Hausherrin Adelgund Mahler, ab 15 Uhr für Führungen bereit.

Weitere Besichtigungstermine gibt es nach Absprache unter Telefon 07564 / 1728.