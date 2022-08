Absolventen feiern ihren Abschluss

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

20 Heilerziehungspfleger*innen, 14 Altenpflegehelfer*innen und 28 Altenpfleger*innen feierten am IfsB Bad Wurzach ihren Abschluss. Mit interessanten Beiträgen, bei denen die letzten ein bis drei Jahre Revue passiert wurden, den feierlichen Zeugnisübergaben und Gaumengenüssen wurden die Absolventinnen und Absolventen gebührend verabschiedet. Mit den 28 Altenpfleger*innen wurde auch der letzte Altenpflege-Kurs verabschiedet. Schul- und Standortleiter René Motz wies in seinen Ansprachen auf die schwierige Ausbildungssituation in den vergangenen drei Jahren hin, die durch coronabedingte Einschränkungen geprägt waren. Diese sorgten nicht nur in der Schule, sondern auch in der Praxisausbildung für besondere Herausforderungen. Nächstes Jahr werden schon die ersten Pflegefachfrauen und -männer der neuen generalistischen Pflegeausbildung ihren Abschluss machen.