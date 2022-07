Abschlussfeier an der Realschule Bad Wurzach: Einmal gibt’s die 1,0

Mit einem beeindruckenden Gesamtschnitt von 2,0 hat sich der aktuelle Abschlussjahrgang der Realschule Bad Wurzach verabschiedet. Das berichtet die Schule.

In seiner Rede ließ Schulleiter Dietmar Schiller die vergangenen Schuljahre kurz Revue passieren. Dabei ging er zunächst auf die vielen Stationen ein, die durch die Pandemieverordnungen das Schulleben immer wieder aufs Neue durcheinanderwirbelten. Er führte Eltern sowie der Schüler- und der Lehrerschaft noch einmal vor Auge, welch besondere Motivation und hohe Flexibilität die Prüfungsvorbereitung allen Beteiligten abverlangt hatte.

Über das übliche Maß hinaus engagiert

Auf das Geleistete und Erreichte, so Schiller, könnten Schülerinnen und Schüler, Eltern und Kollegium gleichermaßen stolz sein. Sein Dank ging auch an die Elternvertreterinnen und Elternvertreter Gropper, Stephan (10a), Rösch, Schmidt (10b), Bentel und Hörnle (10c), die sich in den zurückliegenden Schuljahren über das übliche Maß hinaus engagiert hatten, um die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus auch dann sicherzustellen, wenn Änderungen über das Wochenende umgesetzt werden mussten oder die Technik kurzfristig ausfiel.

Den Absolventinnen und Absolventen, von denen 41 eine Ausbildung, 33 eine weiterführende Schule sowie 2 ein Freiwilliges Soziales Jahr anschließen, wünschte Schiller Glück und Erfolg.

Es folgten Beiträge der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, der Elternvertretungen sowie der Absolventinnen und Absolventen, in denen Erinnerungen und Anekdoten für eine persönliche Note sorgten.

Preise vergeben

Mit dem Preis der Jahrgangsbesten, gestiftet von der Stadt Bad Wurzach, wurden Pia Schmid mit der Traumnote 1,0 ausgezeichnet. Pia Schmid erhielt zudem den Sonderpreis für die beste Gesamtleistung in den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Physik und Chemie. Dieser Preis wurde von der Firma Verallia gestiftet und stellvertretend durch Schulleiter Schiller überreicht.

Der von der Firma Keramos ausgelobte Technikförderpreis wurde durch Martina Maul an Clemens Menig sowie Felix Harr überreicht. Die Preise der Sprachfächer, gestiftet vom Partnerschaftsverein Bad Wurzach, wurden von Christine König überreicht und gingen an Nancy Mawassi im Fach Englisch sowie an Sophie Schwarzkopf im Fach Französisch. Mit dem Fachpreis Mathematik wurden ebenfalls Sophie Schwarzkopf und mit dem Fachpreis Deutsch Pia Schmid ausgezeichnet. Weitere 25 Schülerinnen und Schüler erhielten einen Preis, 20 eine Belobigung.

Die Absolventinnen und Absolventen

10a: Levin Arb, Lea Bentele (P), Jule Friedrich, Elias Göpfrich, Luke Gropper, Elias Hecht (P), Samuel Herdrich (P), Jannik Huber, Tamina Karl, Lucy Leser (P), Levi Mahle, Clemens Menig (P), Jule Menig, Kevin Menig (B), Viktoria Reimer (B), Maia Roldan Romer (B), Adrian Sattelberger (B), Ronja Sauter, Kim Schneider (P), Philipp Schneider (P), Sophie Schwarzkopf (P), Nico Stegbauer, Amelie Stephan, Luisa Straßer (B), Rosalie Straßer (B), Azra Tosun.

10b: Luis Bauernfeind, Julian Behnisch, Katarina Brauchle, Maximilian Burkhart (B), Jenny-Marie Eckardt, Samara Erfurth (B), Fabienne Fechter (P), Dominik Felker, Sonja Gregg (P), Tobias Gregg, Amos Greiner, Valentin Gresser, Kimberly Grundmann, Leni Herdrich (P), Dejan Hölzle (B), David Krug, Martina Merkel (P), Patrick Pozman, Julian Rösch, Noel Schad, Vanessa Schad (B), Mia Schiller (P), Pia Schmid (P), Fabian Schmidt, Memis Sener (B)

10c: Marius Bentel (P), Niklas Bernhard (B), Pia Bischofberger (P), Livian Blanke, Manon Bosch, Jonas Brauchle, Ronja Butscher (P), Nyssa Engeser (B), Luisa Gropper (P), Felix Harr (P), Amrei Heinrich (P), Lukas Hengge (P), Sandro Hierlemann (P), Samuel Hörnle (B), Anika Jäger (P), Laetitia Keckeisen, Marie Kienle, Nils Lüben (B), Nancy Mawassi (P), Anna Nörpel (B), Linda Reichle (B), Steffen Riß (B), Zoe Wiest (P), Paul Willburger (B)