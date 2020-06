Ab Freitag gibt’s wieder Stadtführungen

Nach der corona-bedingten Pause bietet die Bad Wurzach Info (BWI) ab dem 3. Juli wieder regelmäßige Stadtführungen an. Der abendliche Spaziergang startet am 14. Juli im 14-tägigen Rhythmus.

Damit die Führungen wieder stattfinden können, müssen nach BWI-Angaben bestimmte Vorgaben eingehalten werden. Die Gruppengröße ist auf maximal neun Teilnehmende begrenzt. Es muss ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen den teilnehmenden Personen eingehalten werden. Während der Führung besteht keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, es sei denn, es werden Räumlichkeiten betreten. Dann ist das Tragen einer sogenannten Alltagsmaske verpflichtend.

Anmeldung ist erforderlich

Für die Teilnahme an den Führungen ist eine Anmeldung bei der Bad Wurzach Info bis 12 Uhr für die regelmäßigen Stadtführungen am Freitag und für den abendlichen Spaziergang bis 17 Uhr erforderlich: Telefon: 07564 / 302150 oder per E-Mail an service@bad-wurzach.de. Bei der Anmeldung werden Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer zur Gewährleistung einer Rückverfolgbarkeit im Falle eines Infektionsereignisses erfasst. Die Teilnehmerlisten werden für vier Wochen bei der Bad Wurzach Info aufbewahrt und anschließend vernichtet.

„Wir freuen uns, dass wir langsam wieder Veranstaltungen, wenn auch im kleineren Rahmen, anbieten können und hoffen, dass wir unseren Gäste auch in diesen Zeiten, die spannende Geschichte Bad Wurzachs näher bringen können“, so Johanne Gaipl von der Bad Wurzach Info.

Beginn der Stadtführungen ist freitags um 14.30 Uhr. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt fünf Personen. Die Teilnahme kostet drei Euro, mit Gästekarte zwei. Treffpunkt zur zweistündigen Führung ist die Bad Wurzach Info.