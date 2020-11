92-Jähriger ohne Führerschein

Ein Schlangenlinien fahrender Opel in Ferthofen bei Aitrach ist am Samstag um 15.49 Uhr dem Polizeirevier in Leutkirch gemeldet worden.

Bei einer anschließenden Überprüfung an der Halteranschrift trafen die Beamten den 92-jährigen Fahrzeughalter an. Die weiteren Ermittlungen ergaben laut Polizeibericht, dass der Mann gefahren war und seit Oktober nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird er nun bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg angezeigt.