91-Jähriger bei Unfall in Bad Wurzach schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Marktstraße in Bad Wurzach ist am Mittwoch gegen 21.10 Uhr ein 91-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Die Polizei sucht noch Zeugen des Vorfalls.

Ein 16-jähriger Rollerfahrer fuhr lauf Pressemitteilung der Polizei von der Schlossstraße in Richtung Schulstraße, als ein 91-jähriger Fußgänger die Straße überquerte. Obwohl die Marktstraße an dieser Stelle gut beleuchtet ist, erkannte der junge Mann den Fußgänger erst im letzten Moment, leitete eine Vollbremsung ein und stürzte mit seinem Zweirad.

Mehrere Knochenbrüche

Der Roller rutschte gegen den 91-Jährigen, der durch die Wucht des Aufpralls weggestoßen wurde. Er prallte gegen eine Stange am Straßenrand und fiel dann zu Boden. Der Mann musste mit mehreren Knochenbrüchen in ein Klinikum eingeliefert werden. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall nicht verletzt, an seinem Roller entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass an dem Roller technische Veränderungen vorgenommen wurden. Dies ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Kißlegg unter der Telefonnummer 07563/90990 in Verbindung zu setzen.