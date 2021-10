Zu einem Brandalarm ist die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagmorgen in eine Klinik in der Karl-Wilhelm-Heck-Straße in Bad Wurzach ausgerückt.

Eine 91 Jahre alte Frau hatte laut Polizei den Alarm ausgelöst, da sie von den Türen eines Fahrstuhls eingeklemmt worden war. Zu einem Feuer war es nicht gekommen, auch die Frau bedurfte keiner Befreiung durch die Wehrleute, sodass diese zeitnah wieder abrücken konnten.