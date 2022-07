Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer erlitten, als er am Sonntag gegen 17.30 Uhr im Bereich Stelzenmühle gestürzt ist. Er fiel laut Polizeibericht wegen eines Fahrfehlers vom Rad und prallte mit dem Kopf auf den Boden. Einen Helm trug der 84-Jährige nicht. Ein Rettungswagen brachte ihn aufgrund der Kopfverletzung in eine Klinik, in der er stationär aufgenommen wurde.