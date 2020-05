8000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Zum Zusammenstoß von zwei Autos kam es am frühen Dienstagabend an der Einmündung der Ziegelbacher Straße in die Ravensburger Straße in Bad Wurzach.

Gegen 17.25 Uhr fuhren, berichtet die Polizei, die zwei beteiligten Automobile hintereinander auf der Ziegelbacher Straße in Richtung Ravensburger Straße. An der Einmündung in die Ravensburger Straße musste der vorausfahrende Mitsubishi verkehrsbedingt anhalten. Das erkannte der Fahrer des nachfolgenden Opels zu spät. Der 20-Jährige wich zwar noch aus, prallte aber trotzdem gegen die echte hintere Ecke seines Vordermannes.

Am Opel des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Den Schaden am Mitsubishi schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.