73-Jähriger fährt Fußgängerin an

Beim Linksabbiegen hat ein Autofahrer am Dienstagmorgen in der Waldburgstraße in Bad Wurzach eine Fußgängerin übersehen und angefahren. Die Frau erlitt laut Polizeibericht leichte Verletzungen. Gegen 6.25 Uhr wollte der 73-jährige Unfallverursacher nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dort ging zur gleichen Zeit eine Frau auf dem Gehweg. Als er abbog, sah der Autofahrer die Fußgängerin nicht und streifte sie mit dem linken Kotflügel. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Sachschaden entstand nicht.