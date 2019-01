40 Sternsinger sind derzeit unterwegs

Derzeit sind sie wieder in Bad Wurzach unterwegs, die Sternsinger. In Anlehnung an die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland ziehen Kinder und Jugendliche von Haus zu Haus um zu singen, Spenden zu sammeln und den Segen an die Türe zu schreiben.

An diesem Nachmittag herrscht im Pius-Scheel-Haus ein unglaubliches Gewusel. Warm angezogene Kinder und Jugendliche bekommen ihre Gewänder übergestreift, Tücher und Hüte werden drapiert und an jedem Gruppenplatz liegt der goldene Stern bereit. Die Gruppenbegleiterinnen haben Tee für die Kinder vorbereitet und machen sich anschließend mit Routenplan, Kreide und Aufklebern auf den Weg durch die Gemeinde.

Pastoralreferent Raimund Miller ermahnt die Erwachsenen im Vorfeld, dass insgesamt vier Stunden Laufzeit nicht überschritten werden dürfen. Vier Stunden sind eine lange Zeit für einen Fußmarsch, wenn draußen ein eisiger Wind durch die Straßen pfeift und Graupelschauer den Weg noch ungemütlicher machten.

Insgesamt 40 Kinder und 16 Betreuer sind in diesem Jahr unterwegs. Mehr als in der Vergangenheit, aber nicht genug, um alle Haushalte erreichen zu können. Dennoch geben alle Beteiligten ihr Bestes. Der Pastoralreferent blickt auf zwölf Jahre Sternsingerzeit zurück. In den ersten Jahren war er selbst noch als einer der Könige unterwegs, seit geraumer Zeit organisiert er dieses Brauchtum in Bad Wurzach.

Viele Veränderungen haben sich im Laufe der Jahre ergeben. So gibt es keinen König mehr mit schwarzer Hautfarbe. „Die Schminke war problematisch für die Haut, und die Gewänder wurden dadurch so stark verschmutzt, dass die Reinigung einen enormen Zeitaufwand erforderte“, erklärt Miller.

Der Weihrauchkessel verschwand im Laufe der Zeit ebenfalls aus dem Zubehör, das die Kinder mitführen. Ein Weihrauchkessel sei nicht einfach in der Handhabung, und es erfordere ein gewisses Geschick, ihn permanent am Rauchen zu halten. Zudem habe es Brandschäden an Gewändern und, viel schlimmer noch, an Autositzen gegeben, argumentierte der Organisator.

Eine große Hilfe sei für das Team hingegen das Internet. Ausgedruckte Routenpläne erleichtern die Arbeit des „Streckentüftelns“, Häuser und einzelne Höfe sind deutlich erkennbar und der benötigte Zeitaufwand der Laufstrecke einfach besser einzuschätzen.

Spenden gehen nach Peru

Auch in diesem Jahr sammeln die Sternsinger wieder für ein Kinderhilfsprojekt. Die erzielten Spenden werden nach Peru geschickt und unterstützen dort eine Einrichtung für behinderte Kinder. Raimund Miller freut sich dabei ganz besonders über den Beschluss des Kirchengemeinderates, der die Kollekte am Drei-Königs-Gottesdienst dem Gesamterlös zukommen lässt. Bei diesem Gottesdienst sind alle Sternsinger nochmal anwesend, bevor sie für ihr soziales Engagement mit einer großen Portion Spaghetti entlohnt werden.

Die Aufrechterhaltung dieses Brauchtums wäre ohne ehrenamtliche Hilfe nicht möglich, und so ist es ein persönliches Anliegen von Raimund Miller, sich bei allen zu bedanken, die diese Aktion immer wieder unterstützen, damit an möglichst vielen Häusern der Segen: Möge Christus (C+) Ihre Häuser (M+) segnen (B+) ausgesprochen werden kann.