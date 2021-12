40-Jähriger fährt betrunken durch Bad Wurzach

Deutlicher Alkoholgeruch schlug einer Polizeistreife am Freitag gegen 0.30 Uhr bei der Kontrolle eines 40-jährigen Autofahrers im Stadtgebiet Bad Wurzach entgegen.

Nachdem ein Alkoholtest bei dem Mann einen Wert von über einem Promille ergeben hatte, musste der 40-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die Beamten untersagten dem Mann daraufhin die Weiterfahrt und zeigten ihn an.