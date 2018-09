300 Reiter kämpfen um Schleifen – und um ein Spanferkel

Ein „kleines Pferdesportfestival“ hat der Reit- und Fahrverein Hauerz am vergangenen Wochenende für den Reitsport-Nachwuchs veranstaltet. Bei insgesamt elf Prüfungen konnten junge Reiter zeigen, was sie können. Die Reiter des RFV Hauerz waren besonders erfolgreich.

Am Samstag fanden die Springprüfungen statt, am Sonntag die Dressurprüfungen. Die Springprüfungen waren für die Einsteiger bis zur Leistungsklasse A** angeboten. Vom Führzügel bis ebenfalls zur Leistungsklasse A** der Dressurprüfung war auch am Sonntag für die Teilnehmer etwas angeboten. Der Verein möchte, wie Josef Dobler betont, auch den jungen Reitern die Möglichkeit geben, auf der Anlage des RFV Hauerz an Wettkämpfen teilzunehmen. Beim großen Pferdesportfestival im Juli kommen die erfahrenen Reiter, ab der Leistungsklasse A** zum Zug. Da auch immer mehr Nachwuchsreiter den Wunsch geäußert hätten, die Möglichkeit zu einem Start auf dem Gelände zu haben, entschied sich der Verein, in diesem Jahr erstmalig im September das Turnier für die jungen Reiter auszurichten. Die hohe Teilnehmerzahl mit etwa 300 Reitern bei knapp 600 Starts zeigt die große Resonanz auf das Turnier. Über die optimalen Bedingungen auf den Plätzen freuten sich an diesem Wochenende – trotz Regen – vor allem die Dressurreiter.

Der Höhepunkt war die Teamspringprüfung am Samstagabend. Bei diesem Wettkampf mussten pro Team drei Reiter einen Parcours in den Schwierigkeitsklasse E, A* und A** bewältigen. Unter den elf Teams wurde zusätzlich zu der Bewertung der Parcoursbewältigung ein Spanferkel für das beste Gruppen-Kostüm verlost. Die „Großwildjäger auf Spanferkeldjagd“ alias Franziska Heine, Beatrice Hennig und Christina Lammich konnten sich letztendlich über das Spanferkel freuen und machten ihrem Namen so alle Ehre. Die „Drei freche Scheuchen“ aus Hauerz (Lisa Fakler, Anna Dobler und Simone Waizenegger) verfehlten den Kostümsieg nur knapp und landeten auf dem zweiten Platz. Aus reiterlicher Sicht gewannen Lara Elgaß, Anika Kalbrecht und Sophia Leimgruber alias „Die Rotkäppchen und ihre drei Wölfe“.

Für die Reiter des RFV Hauerz war es nicht nur aus organisatorischer Sicht ein Erfolg, auch in beinahe jeder Siegerehrung durfte eine Schleife beim Verein bleiben. Für die Zuschauer war einiges geboten. Es spielte die Nachwuchskapelle „Weizendrescher“ zum Frühschoppen, die Hüpfburg war für viele Kinder ein Anlaufpunkt, beim Reiterbazar der Jugend wechselten etliche Reitsportartikel den Besitzer und auch für Bewirtung war gesorgt.