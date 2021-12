25-Jähriger randaliert in Bad Wurzacher Bäckerei

Nachdem ein 25-jähriger Mann in einer Bäckerei in der Marktstraße in Bad Wurzach randalierte und Geschirr zerstörte, schlug er einen 60-jährigen Kunden gegen dessen Hüfte, berichtet die Polizei. Der offensichtlich psychisch beeinträchtigte Mann verließ die Bäckerei und begab sich in einen nahegelegenen Drogeriemarkt, wo er einem Kunden ins Gesicht schlug. Ob dieser Kunde durch den Schlag Verletzungen erlitt, ist bisher nicht bekannt, da er die Örtlichkeit vor Eintreffen der Polizei verlassen hatte. Der Bäckerkunde erlitt mit jetzigem Ermittlungsstand keine Verletzungen. Die Beamten des Polizeireviers Leutkirch nahmen den Tatverdächtigen in Gewahrsam und lieferten ihn in eine Spezialklinik ein. Zeugen und insbesondere der namentlich unbekannte Drogeriemarkt-Kunde werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.