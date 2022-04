Schwerer Unfall bei Teilort von Bad Wurzach

Bei einem Verkehrsunfall bei Arnach hat sich am Mittwochvormittag eine 25-jährige Autofahrerin schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei berichtet.

Die junge Frau war um kurz vor neun Uhr mit ihrem Pkw von Arnach in Richtung B465 unterwegs, so die Polizei. Als sie rechts ins Bankett abkam, habe sie übersteuert, sei dann an den linken Fahrbahnrand abgekommen, wo sich das Auto überschlagen habe.

Ein weiteres Fahrzeug war laut Polizei an dem Unfall nicht beteiligt, die 25-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.