24-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Ein 24-jähriger Autofahrer und sein 23-jähriger Beifahrer waren am späten Montagabend in der Leutkircher Straße in Bad Wurzach unter Drogeneinfluss unterwegs. Der Autofahrer schaffte es kaum, sein Fahrzeug anzuhalten, als die Polizei ihn kontrollieren wollte. Außerdem reagierte er laut Polizeiangaben auf die Anweisungen nur verzögert und aggressiv. Da sich die beiden Männer zudem nicht ausweisen und aus dem Fahrzeug aussteigen wollten, aus dem starker Marihuanageruch wahrnehmbar war, wurden sie zur Dienststelle gebracht werden. Der Fahrer des PKW musste anschließend ins Krankenhaus und sich einer Blutprobe unterziehen.