24 Frauen und ein Mann sind „miteinander füreinander“ da

Im evangelischen Gemeindehaus in Bad Wurzach haben 25 frisch ausgebildete Nachbarschaftshelferinnen, darunter auch ein Helfer, den Einführungskurs für neue Helfer in der organisierten Nachbarschaftshilfe absolviert und erhielten am Donnerstagmorgen, den 26. April, ihr Teilnehmerzertifikat. Träger der Nachbarschaftshilfe in Bad Wurzach ist der Verein „miteinander-füreinander“. Das Angebot richtet sich vorwiegend an alte oder kranke Mitbürger und hilfsbedürftige Familien.

Wer in Bad Wurzach auf Hilfe angewiesen ist, der kann sich seit über 20 Jahren auf die organisierte Nachbarschaftshilfe verlassen. Aber auch die will gelernt sein. Zusammen mit der katholischen Arbeitsgemeinschaft für Organisierte Nachbarschaftshilfe im Dekanat Allgäu - Oberschwaben - Bezirk Waldsee organisierte der Verein „miteinander-füreinander“ einen Einführungskurs, und die Freiwilligen drückten noch einmal mehrere Wochen die Schulbank.

Auf dem Stundenplan standen Themen wie die Grundlagen der Gesprächsführung, arbeitsrechtliche Aspekte oder der geübte Umgang mit Demenzerkrankung. Vor große Aufgaben stellt die Teilnehmer immer wieder der Umgang mit dem Tod und der Trauer. Der Umgang damit will gelernt sein. Nicht nur für die Angehörigen ist dies ein schweres Thema. Wie Edgar Störk, Fachmann für „Hilfen im Alter“ und Kursleiter berichtet, würden Helfer manche Hilfsbedürftige mehrere Jahre begleiten. Da entstünde natürlich eine enge Beziehung und der Abschied falle dann meist sehr schwer.

Vielen fällt es mit zunehmendem Alter oft schwer, den Haushalt selbst zu führen und so ist die stundenweise Hilfe sehr willkommen. Die Freiwilligen helfen bei bei der Haushaltsarbeit und anderen kleineren Alltäglichkeiten. Bei Demenzerkrankungen entlasten die Helfer die Angehörigen bei der Betreuung. „Aktuell ist der Bedarf gerade so gedeckt“, so Stefanie Heinrich, die zusammen mit Elvira Model seit etwa einem halben Jahr die Nachbarschaftshilfe leitet. Ungefähr 55 Freiwillige unterstützen die Nachbarschaftshilfe in Bad Wurzach und betreuten derzeit 80 Familien und Hilfsbedürftige und leisten ungefähr 8 000 Arbeitsstunden pro Jahr.

Beim abschließenden Frühstück ließ Stöerk die vergangenen Woche noch einmal Revue passieren. Besonders beeindruckt war er von der großen Zahl der Teilnehmer und deren Engagement. Dieses nötigte ihm Respekt ab. Auch die Teilnehmer waren von dem Kurs und dessen Organisation begeistert. Man lerne nicht nur viel Hilfreiches für den Einsatz als Nachbarschaftshelfer, sondern man nehme auch „viel für’s Leben mit“, fasste eine Teilnehmerin die vergangenen Wochen zusammen.

Der Verein „miteinander-füreinander freut sich auch weiterhin über neue Helfer, die wöchentlich ein paar Stunden anpacken wollen. Bei Interesse wenden Sie sich gerne an Frau Heinrich.