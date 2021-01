23-Jähriger fährt Auto mit Drogen im Blut

Ein 23-jähriger Autofahrer, der am Mittwoch gegen 12.50 Uhr von Polizeibeamten in der Herrenstraße in Bad Wurzach kontrolliert wurde, stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss.

Nachdem ein Drogenvortest den Verdacht der Beamten bestätigt hatte, wurde dem jungen Mann in einem nahegelegenen Krankenhaus Blut abgenommen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Sollte die Blutprobe den Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist, bestätigen, erwarten den 23-Jährigen ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.