217 Kilometer in 66 Minuten

Im Rahmen der Schulsportstafette der Deutschen Schulsportstiftung hat die Grundschule Eintürnen in der vorgegebenen Aktionswoche für Baden-Württemberg am 24.09.2021 einen Ausdauerlauf rund um den Pfarrgarten organisiert. Ziel war es, in 44, 55 oder gar 66 Minuten den goldenen Staffelstab ununterbrochen um den Pfarrgarten zu tragen. Außerdem sollte diese Ehre jedem der 45 Kinder Schulkinder mindestens einmal zustehen. Bevor der Startschuss fiel, gab es bei bestem Laufwetter einen gemeinsamen Aufwärmsong für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und helfenden Eltern im Pausenhof. Die erste Runde stand, wie auch schon im letzten Jahr bei der ersten Aktion dieser Art, den Viertklässlern zu. Nach dieser Runde konnten die Kinder selbst entscheiden, ob sie direkt weitere Runden laufen oder andere Kinder nachrücken lassen wollten. So entstand ein Dauerlauf, bei dem ständig 10 bis 20 Kinder ihre Runden à 220 m um den Pfarrgarten drehten. Für jede gelaufene Runde warfen die Kinder einen Pompon in den bereitgestellten Pokal, einer großen Glasvase. Natürlich drehten auch die Lehrerinnen und die Schulleiterin die ein oder andere Runde. Auch die helfenden Eltern ließen sich von Ihren Kindern motivieren, mal eine Runde auszuprobieren. So war nach 44 min überhaupt nicht an ein Ende zu denken und auch nach 55 min hielt der Teamgeist ununterbrochen an. Als Schulleiterin Daniela Brillisauer nach 64 min zur letzten gemeinsamen Runde aller Teilnehmenden aufforderte, reihten sich alle voller Begeisterung in den steten Lauf ein.

Die anschließende Auszählung des bis zur Hälfte gefüllten Pokals brachte das tolle Ergebnis von 984 Runden um den Pfarrgarten zu Tage! Dies entspricht im Durchschnitt von etwas mehr als 4 km pro Teilnehmer oder anders gesagt, 217 km in 66 min für die Grundschule Eintürnen! Ein tolle Leistung, die mit einer Urkunde für jedes Kind und zwei neuen Fußbällen für die Schule belohnt wurde – und außerdem nicht zu vergessen, dass großartige Gefühl GEMEINSAM etwas tolles geleistet zu haben!