20-Jähriger verursacht berauscht und ohne Führerschein einen Unfall zwischen Bad Wurzach und Mennisweiler

Unter Drogen- und Alkoholeinwirkung soll ein Autofahrer gestanden haben, der sich am Montagabend trotz Führerscheinentzugs hinter das Steuer eines Wagens gesetzt und auf der Landesstraße zwischen Bad Wurzach und Mennisweiler einen Unfall verursacht hat.

Der 20-Jährige kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte dort wuchtig gegen einen Mast. Der Renault des Mannes überschlug sich in der Folge mehrmals. Der Fahrer erlitt durch die Kollision leichte, ein 24-jähriger Mitfahrer schwere Verletzungen. Ein neunjähriger Junge, der sich ebenfalls im Auto befunden hatte, blieb unverletzt. Bei dem führscheinlosen Fahrer wurden in einem Krankenhaus Blutproben entnommen, um den Alkohol- und Drogengehalt im Blut zu untersuchen. Das Auto, an dem ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand, wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.