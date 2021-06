Mit einem Motorrad ist ein 17-Jähriger am Donnerstagabend auf der Landesstraße bei Schloss Zeil gestürzt und hat sich dabei verletzt. Das teilt dir Polizei mit.

Der Fahranfänger verlor in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und fiel. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Versorgung in ein Krankenhaus. An seiner Suzuki entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.