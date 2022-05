16-Jähriger gerät unter Kettenbagger

Schwerere Verletzungen hat sich ein 16-Jähriger bei einem Arbeitsunfall zugezogen, der sich am Mittwoch gegen 8.45 Uhr in der Simon-Göser-Straße in Bad Wurzach ereignet hat.

Der Auszubildende geriet nach Angaben der Polizei im toten Winkel eines Kettenbaggers unter die Laufkette und erlitt hierdurch eine offene Fraktur. Nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort, wurde er zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.