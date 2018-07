15-Jähriger fährt mit Kleinlaster durch die Stadt

Ein erst 15 Jahre alter Junge hat am Mittwochnachmittag einen Kleinlaster durch das Stadtgebiet gelenkt. Die Polizei bemerkte den Jugendlichen, als er gerade von der Bürgerstraße auf die Straße Am Viehmarkt einbog und den Transporter einparkte. Auf dem Beifahrersitz befand sich der 25-jährige Cousin des Schwarzfahrers, der das Ganze geduldet hatte. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bereits Mitte März war der Jugendliche am Steuer desselben Kleinlasters aufgefallen. Damals war er bei Baienfurt in eine Verkehrskontrolle geraten, nachdem er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um knapp 40 Stundenkilometer überschritten hatte. Auch in diesem Fall befand sich ein älterer Cousin auf dem Beifahrersitz.