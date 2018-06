110 Jugendliche feiern am Wochenende Firmung

Domkapitular Matthäus Karrer kommt am Wochenende in die Seelsorgeeinheit Bad Wurzach und spendet das Sakrament der Firmung. Am Samstag, 12. Juli, werden um 17 Uhr in St. Verena in Bad Wurzach 60 Jugendliche aus Bad Wurzach, Dietmanns, Eggmannsried und Unterschwarzach gefirmt.

Weitere 50 Jugendliche aus Arnach, Eintürnenberg, Haidgau, Hauerz, Seibranz und Ziegelbach feiern ihre Firmung am Sonntag, 13. Juli, um 10 Uhr in St. Ulrich und Margaretha in Arnach.

Auf diesen besonderen Tag haben sich die Firmbewerber nach Angaben der Seelsorgeeinheit intensiv vorbereitet: Angefangen mit einem Infoabend Anfang November 2013, über Projekte, die Vorbereitungswochenenden mit je sechs Gruppenstunden in Unterhub oder der Teilnahme an Sternwallfahrt und Jugendtag in Untermarchtal, Beichte und Gottesdienste – bis hin schließlich zur Firmprobe, wenige Tage vor der Firmung.