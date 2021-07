100 Jahre altes Feldkreuz erstrahlt in neuem Glanz

Das Feldkreuz auf der Vogelgrube in Unterschwarzach war lange nicht mehr sichtbar. Es war eingewachsen mit Büschen, und hatte auch schon ein bisschen gelitten die letzten Jahrzehnte. Das fiel Paul Brauchle vor zehn Jahren auf, und er nahm sich vor „wenn ich in Rente komme, richte ich das her“.

Und er hat es in die Tat umgesetzt. Zu Verstärkung nahm er Hermann Erne mit ins Boot. Sie haben das Kreuz von Gebüsch befreit und wieder sichtbar gemacht. Anschließend haben Sie das Kreuz mit einem Steinmetz wieder renoviert. Dafür haben Sie 250 Stunden gebraucht, berichtet die stellvertretende Ortsvorstehsterin Gisela Brodd . Nun erstrahlt es wieder im neuen Glanz, und man sieht es wieder vom Ort unten. Unterhalb der Vogelgrube steht eine Bank, wo man wunderbar über Unterschwarzach schauen kann.

Am Sonntag, nach dem Gottesdienst, wurde es in einem kleinen Festakt von Pfarrer Paul Notz gesegnet. Es waren außer Paul Brauchle und Hermann Erne mit Familien, auch die Brodd und einige Bürger von Unterschwarzach anwesend. Brodd bedankte sich im Namen der Verwaltung, bei Paul Brauchle und Hermann Erne, für ihre großartige Arbeit, und man sei froh, dass es so Menschen wie sie gäbe.