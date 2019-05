Über Stock und Stein zum Sieg

In Kempten sind am Wochenende der Alpenpokallauf und der erste und zweite Lauf zur bayerischen Meisterschaft gewesen. Trialfahrer Loris Lauber aus Bad Wurzach, der dieses Jahr als Neuling in der Klasse 3 startet, fuhr am Samstag auf den siebten Platz, am Sonntag siegte der junge Allgäuer.

Loris Lauber setzte sich gegen Altmeister Markus Kipp (Sonthofen) und Ben Grünbaum (Großhabersdorf) durch. Insgesamt waren es 19 Starter. Der nächste Alpenpokallauf ist am 25./26.Mai beim MSC Kreuzthal.