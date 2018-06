Über die Geschichte des Torfabbaus

Im Wurzacher Ried wurde lange Zeit Torf abgebaut. Bei der Wanderung durchs ehemalige Abbaugebiet am Samstag, 30. April, können Interessierte die Geschichte des Torfabbaus kennenlernen, teilt das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried mit.

Zeugen für diesen Abbau sind neben den beiden Torfwerken vor allem der Riedsee und der Stuttgarter See, die die Teilnehmer der Führung kennenlernen werden.

Nachdem der Torfabbau im Ried geendet hatte, wurden in den ehemaligen Torfabbaugebieten Maßnahmen zur Sicherung des Wasserhaushaltes und zur Moorregeneration durchgeführt, die bei der Führung ebenfalls vorgestellt und erläutert werden.

Treffpunkt ist am Samstag um 14 Uhr am Eingang zur Erlebnisausstellung Moor Extrem am Rosengarten.

Die Führung dauert etwa drei Stunden und kostet vier Euro (3,50 Euro ermäßigt), für Kinder zwei Euro, für Familien acht Euro.