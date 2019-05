Nach einem Festgottesdienst sind die Gläubigen der Pfarrgemeinde Hauerz an Christi Himmelfahrt in Richtung Schöllhorn gezogen. Diese oberschwäbische Form von Volksfrömmigkeit wollten auch 28 Studenten aus Tübingen kennenlernen. Pfarrer Gerhard Schneider hatte sie mitgebracht. Die jungen Leute verbringen ein Orientierungsjahr um Sprachprüfungen in Latein, Griechisch und Hebräisch abzulegen und eventuell katholische Theologie zu studieren. Ferner steht ein Besuch auf dem heiligen Berg Oberschwabens, dem Bussen, und dem Blutritt in Weingarten an. Die Öschprozession hat Eindruck hinterlassen. Ein Student sagt: „Da wo ich herkomme, gibt es so etwas nicht, da ist alles evangelisch.“ Foto: Hans Reichert