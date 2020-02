Ökumenisches Friedensgebet in Bad Wurzach

Die Reihe der Friedensgebete 2020 beginnt am Sonntag, 1. März, um 18 Uhr auf dem Klosterplatz. Nach dem Jahresmotto „Frieden! Für wen? Für alle!“ sind alle Bürger eingeladen, gemeinsam für den Frieden zu beten und singen und Impulse und Gedanken zum Thema Frieden zu bekommen, heißt es in einer Pressemitteilung der vier christlichen Kirchen in Bad Wurzach.

Eine wesentliche Änderung sei im zweiten Jahr durch die Mitgestaltung verschiedener Gruppierungen aus der Großgemeinde gegeben. Die weiteren Termine für 2020 sind am 5. April (Erwachsenenbildung), am 3. Mai (Grundschule), am 7. Juni (Gemeinderat), am 5. Juli (Kleiderladen/ Diakonie), am 2. August (eventuell Kirchengemeinderat), am 6. September, am 4. Oktober (Arbeitskreis Asyl) und am 1. November.