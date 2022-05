Ökumenische Woche für das Leben in Bad Wurzach

Nachdem die Ökumenische Woche für das Leben mit dem Film „Mitgefühl - Pflege neu denken" gestartet ist, steht jetzt am Mittwoch, 11. Mai, das Fachgespräch zum Thema „Demenz - eine Herausforderung für Angehörige" an. Bei dem Abend, der um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus beginnt, wird Alexandra Schmid von der Sozialstation Gute Beth darüber referieren.

Abschluss der Aktion der katholischen und evangelischen Christinnen und Christen in Bad Wurzach bildet der ökumenische Oasengottesdienst am Sonntag, 15. Mai, um 14.30 Uhr in St. Verena. Dieser Gottesdienst soll Angehörigen von Menschen mit Demenz Zeit zum Auftanken schenken. Damit vielen pflegenden Angehörigen der Besuch des Gottesdienstes möglich ist, bietet die Sozialstation die Betreuung der Menschen mit Demenz parallel zum Oasengottesdienst im Pius-Scheel-Haus an. Wer dieses Betreuungsangebot annehmen will, kann sich bis 11. Mai per E-Mail unter stverena.badwurzach@drs.de anmelden. Telefon: 07564 / 93 29 40

Die Woche für das Leben findet zum 27. Mal statt. Seit 1994 ist sie die ökumenische Initiative der katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland zur Anerkennung der Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit des menschlichen Lebens in all seinen Phasen. Die Aktion, die immer zwei Wochen nach Karsamstag beginnt und eine Woche dauert, will jedes Jahr Menschen in Kirche und Gesellschaft für die Würde des menschlichen Lebens sensibilisieren.