Ökonomiegebäude brennt bei Unterschwarzach nieder

Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro entstand in der Nacht bei einem Brand eines Ökonomiegebäudes bei Unterschwarzach, einem Teilort von Bad Wurzach. Das berichtet die Polizei.

Gegen 1.10 Uhr am Montag bemerkten Anwohner, dass das ungenutzte landwirtschaftliche Anwesen in Weiherbauer brannte. Beim Eintreffen der örtlichen Feuerwehren stand der ehemalige Stall und eine Gerätehalle bereist in Vollbrand.

Durch den sofort eingeleiteten Löschangriff konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Der Stall und die Gerätehalle brannten bis auf die Grundmauern nieder.

Die Brandursache ist bislang unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.