Zwölf Bürgermeister setzen sich für’s Waldseer Krankenhaus ein

Landkreisüberschreitend, gemeinsam und im engen Schulterschluss setzen sich Bürgermeister und Kreisräte der Region um Bad Waldsee sowie der Direktor der städtischen Rehakliniken für eine weiterhin qualitativ hochwertige medizinische und leistungsfähige Gesundheitsversorgung für Bad Waldsee und die gesamte Region ein. Wie in der gemeinsamen Pressemitteilung erklärt wird, sollte dies vornehmlich durch den Erhalt des Krankenhauses Bad Waldsee geschehen – dafür machen sie sich stark.

Gesundheitsversorgung endet nicht an der Kreisgrenze

Vor Kurzem hat das Treffen dazu mit gegenseitigem Austausch im Bad Waldseer Haus am Stadtsee stattgefunden, zu dem Oberbürgermeister Matthias Henne eingeladen hatte. Auch den angrenzenden Bürgermeistern sowie Kreisräten sei die medizinische Grund- und Notfallversorgung für Bad Waldsee und die gesamte angrenzende Region äußerst wichtig. „Denn eine leistungsfähige Gesundheitsversorgung macht nicht an der Kreisgrenze Halt“, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung.

Nach einem intensiven Austausch seien sich alle Beteiligten einig gewesen, dass sie sich mit ganzer Kraft für eine adäquate Lösung einsetzen werden – auch zur Sicherstellung der Rehakliniken in der Region. Unterzeichnet ist die Mitteilung von Waldsees Oberbürgermeister Henne, Bürgermeisterin Monika Ludy, Peter Blank, Direkter der Waldseer Rehakliniken, Simone Rürup (Bürgermeisterin Baindt), Helmfried Schäfer (Bürgermeister Bergatreute), Guntram Grabherr (Bürgermeister Eberhardzell), Patrick Bauser (Bürgermeister Altshausen), Roland Haug (Bürgermeister Ebersbach-Musbach), Matthias Burth (Bürgermeister Aulendorf), Stefan Jäckle (Bürgermeister Hochdorf), Doris Schröter (Bürgermeisterin Bad Saulgau), Jürgen Schell (Bürgermeister Ingoldingen), Alexandra Scherer (Bürgermeisterin Bad Wurzach), Günter Binder (Bürgermeister Baienfurt) sowie den Kreisräten Rudolf Bindig, Karl-Heinz Buschle, Tilman Schauwecker, Elmar Buemann, Roland Schmidinger, Ernst Deuer, Bernhard Schultes, Josef Forderer, Bruno Sing, Sonja Wild, Dorothee Lueth-Natalis und Elke Müller.