„Zwischen Bewegung und Stille“ kommt ins Seenema

Eine neue Kunstausstellung eröffnet am Samstag, 13. Januar, im Stadtkino in Bad Waldsee. Zu sehen gibt es die Bilder der Waldseer Künstlerin Alexandra Gebhart unter dem Titel „Zwischen Bewegung und Stille“. Interessenten können die Ausstellung zu Kinozeiten besuchen.

Gebhardt ist geboren in Leutkirch, lebt und arbeitet aber seit 2012 in Bad Waldsee. Die freischaffende Künstlerin ist Mitglied im Verband Bildender Künstler Baden-Württemberg. 1993 erhielt sie den Kunstförderpreis der Stadt Ansbach. Seit mehreren Jahren erteilt sie Malunterricht in ihren Atelierräumen.

Ihre gemalten Bilder in Acryl- und Ölmischtechniken spiegeln laut Ankündigung im Rhythmus ihrer Biographie Lebensthemen. Seit zwei Jahren widmet sie sich ihrem fünften Zyklus mit der Fragestellung: „Was ist Zeit für mich selbst?“ So bilden Bewegungen sensible Zwischenräume in der gefühlten Stille des Daseins. „Bewegung kann aber auch auf sich selbst bezogen sein und dadurch kann auch ein stillstehenden Kunstobjekt mit Zeit und Bewegung zu tun haben“, wird die Künstlerin in der Pressemitteilung zitiert.

Auf dieser Basis würden komplexe, abstrakte Gefüge an Farbbahnen und Wege, Empfindungslandschaften mit Tiefenwirkung und ungewöhnlicher Perspektive entstehen. Die radikale Präsenz von Linien gebe laut Künstlerin Halt. Lichte Farbverläufe und bewegte Linien würden demnach ausgelotet, um ein Gleichgewicht der Ausgangssituation zu erhalten.

Ergänzend zu dieser Ausstellung werden Arbeiten mit dem Titel „Netz der Tage“ gezeigt: Es handelt sich um objektartige Werke mit abstrakten Kompositionen auf Holz, Pappe oder altem Leinen. Unterlegte Monotypien unterstreichen laut die graphische Ansicht der Arbeiten, wie es in der Ankündigung heißt.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 13. Januar, um 11 Uhr im Stadtkino eröffnet. Die Künstlerin ist anwesend und spricht zu ihren Werken, einführende Worte von Marianne Jocham. Zusätzlich gibt es Musik von der Jazzsängerin Brigitte Thaler aus Aulendorf.