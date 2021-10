Zweiter Bambini-Spieltag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 9. Oktober 2021 fand der zweite Spieltag der Bambini beim SV Reute statt, zu Gast am Reutener Durlesbach waren die Nachwuchskicker vom FV Bad Waldsee, SV Haisterkirch, SC Michelwinnaden und der SG Aulendorf.

Nach dem Auftakt in Haisterkirch trafen sich die Bambini der Staffeln 23 und 24 zum zweiten Spieltag beim SV Reute. Die goldene Oktobersonne strahlte mit den Kids um die Wette, der stramme Nordostwind konnte die gute Laune nicht verderben. Für den Gastgeber SV Reute waren gleich 16 Bambinis am Start, auch der SV Haisterkirch war mit einer stattlichen Anzahl zum Spieltag erschienen. Von Beginn hatten die jungen Kicker richtig viel Spaß und genossen den Spieltag in vollen Zügen. Zahlreiche Eltern, Geschwister und Verwandte unterstützten die “Stars von morgen” lautstark vom Spielfeldrand aus und klatschten immer wieder Beifall.

In den Pausen konnten sich die Kids samt Anhang am neuen Verkaufsstand auf dem Reutener Sportgelände stärken, neben Getränken gab es auch leckere Waffeln, Butterbrezeln und Leberkäswecken. Nach gut zweieinhalb Stunden ging der zweite Spieltag der Herbstrunde zu Ende und die Kinder traten müde aber glücklich die Heimfahrt an.