Zweimal Nagel vor Reifen gelegt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag legten Unbekannte vor die Reifen eines Autos im Bad Waldseer Sperrisweg einen Nagel. Die Fahrerin bemerkte das Malheur, als sie am Freitagmorgen nach dem Wegfahren einen Platten am linken Reifen hatte. In der Nacht darauf stellte ihr Freund sein Auto an den gleichen Platz und fand dort erneut einen Nagel, der vor den rechten vorderen Autoreifen gelegt worden war. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten Telefon 0751/803-6666, zu melden.