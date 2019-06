Zwei Waldseerinnen bei internationalem Sportfest

Auch in diesem Jahr sind Volleyballer der TG Bad Waldsee wieder bei den United World Games in Klagenfurt vertreten gewesen. Bei diesem internationalen Sportevent trafen sich mehr als 10 000 Sportler aus der ganzen Welt, um in verschiedenen Disziplinen gegeneinander anzutreten. In diesem Jahr stand erstmals Beachvolleyball auf dem Programm. Luisa Fluhr und Maya Wollin traten für die TG Bad Waldsee in der Altersklasse U19 an. In der Woche zuvor hatten sie sich im italienischen Lignano Sabbiadoro beim Trainingslager des Landeskaders Baden-Württemberg für die World Games vorbereitet.

Gegen die tschechische Mannschaft Hlincovka zeigten die Waldseerinnen zu Beginn des Turniers ihr bestes Spiel, verloren gegen den späteren Turniersieger aber dennoch mit 1:2. Gegen Amriswil aus der Schweiz setzten sich die Oberschwaben verdient mit 2:0 durch. Pech hatten die Waldseerinnen laut Mitteilung am zweiten Turniertag. Wegen einer Verletzung musste die TG das erste Spiel bei eigenem Satzball abbrechen. Zwar konnten Fluhr/Wollin später weiterspielen, verloren jedoch die verbleibenden beiden Partien neben dem Wörtherseestadion mit 0:2. Letztlich wurden die beiden Bad Waldseerinnen Fünfte. Vor toller Kulisse sammelten die TG-Spielerinnen wertvolle Erfahrungen und genossen nebenbei den Austausch mit Athleten aus der ganzen Welt.