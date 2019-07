Zwei Tage Blasmusik im Klosterhof

Beim Altstadt- und Seenachtsfest am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juli, ist im Klosterhof für Freunde der Blasmusik eine Reihe musikalischer Höhepunkte geboten, schreibt der Musikverein Reute-Gaisbeuren in einer Pressemitteilung. Bei Biergartenatmosphäre unter den Großschirmen spielen zum Festauftakt um 18 Uhr die Musikanten des Musikvereins „Frohsinn“ aus Tennenbronn mit ihrer Schwarzwälder Tracht auf. Anschließend folgt Blechblasmusik mit den Musikern der „Münchenreuter Blasmusik“. Die jungen Männer haben neben Polkas und bekannten Märschen auch Instrumentalsolos sowie moderne Arrangements im Repertoire. Zum Frühschoppen am Sonntagmorgen ist die Musikkapelle aus Otterswang unter der Leitung von Ulrike Hänle zu Gast. Auch nachmittags werden die Gäste mit Blasmusik verwöhnt. Zum Höhepunkt vor dem großen Feuerwerk am Sonntagabend hören die Besucher die Musikanten des Musikvereins Reute-Gaisbeuren mit ihrem musikalischen Leiter Erich Steiner. Foto: Musikverein Reute-Gaisbeuren