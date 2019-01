Zwei Spitzenplätze für Hymer

Bei der Leserwahl der Branchenmagazine Promobil und Caravaning wurde der Hymer Exsis-t im vierten Jahr in Folge auf den ersten Platz in der Kategorie Teilintegrierte gewählt. Auch beim European Innovation Award erzielte das Bad Waldseer Unternehmen mit dem Hymermobil B-Klasse Modern-Comfort I 580 in der Kategorie Gesamtkonzept Reisemobil den ersten Rang. Die Preisverleihungen finden laut Pressemitteilung des Unternehmens jährlich im Rahmen der Branchenmesse CMT in Stuttgart statt.

Auch 2019 haben die Leser der führenden Fachmagazine Promobil und Caravaning wieder die Reisemobile des Jahres gewählt: Im Feld der Teilintegrierten erreicht der Hymer Exsis-t den ersten Platz und setzt damit seine Erfolgsserie fort, teilt das Unternehmen mit. Der Exsis-t vereine Komfort mit einem sportiven, modernen Design und optimierten Eigengewicht. Dieses ermöglicht bei voller Ausstattung und einer Zulassung für vier Personen noch immer enorme Zuladungsreserven in der 3,5 Tonnen-Klasse.

Hymer überzeugt in der Kategorie Gesamtkonzept

Neben der Leserwahl der Fachmagazine konnte Hymer mit dem Hymermobil B-Klasse Modern-Comfort I 580 auch beim European Innovation Award in der Kategorie Gesamtkonzept Reisemobil überzeugen. Der Preis wird seit acht Jahren von den Redaktionen der führenden Caravaning-Länder Europas vergeben. Die 2018 vorgestellte B-Klasse Modern-Comfort zeichnet sich durch ihren einzigartigen Aufbau aus. Dieser verbindet die Triebkopfvariante des neuen Mercedes-Benz Sprinter mit dem SLC Chassis von Hymer und bietet damit eine leichte und stabile Konstruktion sowie ein Extra an Sicherheit und Fahrkomfort. Das Fahrgestell verfügt über einen geräumigen Doppelboden, der weder Einfluss auf die Gesamt- noch die Stehhöhe nimmt und darüber hinaus für einen stufenfreien Laufboden im Fahrzeug sorgt. Das Außendesign ist durch den Mercedes-Benz Sprinter geprägt, somit sportlich und modern. Im Inneren des Fahrzeugs setzt Hymer auf eine strenge Linienführung und eine schräge Raumanordnung, die einen besonderen Blick vom Fahrerhaus bis ins Heck des Reisemobils ermöglicht. „Den European Innovation Award in dieser Kategorie für unsere B-Klasse Modern-Comfort zu erhalten, erfüllt uns mit Stolz. Denn wir konstruieren unsere Reisemobile immer mit dem Anspruch, unseren Kunden das beste Reiseerlebnis zu ermöglichen.“, erklärt Christian Bauer, Hymer-Geschäftsführer.