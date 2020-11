Zwei Spatenstiche kurz vor dem Teil-Lockdown in Bad Waldsee

Gleich zwei symbolische Spatenstiche an einem Tag hat die Stadt Bad Waldsee kurz vor Beginn des Teil-Lockdowns organisiert. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung handelte es sich um den symbolischen Startschuss für den Erweiterungsbau der Zentralverwaltung sowie für die Heizzentrale der Stadtwerke.

Der Start für den Erweiterungsbau an das Verwaltungsgebäude (ehemals Finanzamtsgebäude) sei ein Meilenstein für die Stadt, da die Mitarbeiter der Stadtverwaltung auf neun Standorte verteilt seien, so Henne. Nun schaffe man zeitgemäße Räume. Architekt Gottfried Strobel bedankte sich für den Auftrag bei allen Anwesenden und sicherte zu, dass der Erweiterungsbau im Frühjahr 2022 fertiggestellt werde. Der Neubau kostet insgesamt 3,6 Millionen Euro, wovon das Land 1,8 Millionen trägt.

Neben den bereits sichtbaren Rohrleitungsarbeiten für die Nahwärmeversorgung in der Innenstadt und im äußeren Bereich legen die Stadtwerke nun auch mit deren Bau in der Schützenstraße los. Begonnen wird im ersten Schritt mit einem erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerk mit einer Feuerungsleistung von 2,5 Megawatt. Wie die Stadt mitteilt, dient diese Anlage als Brückentechnologie und Wegbereiter für die mittelfristige, regenerative Energieerzeugung. Je nach Witterung folgt der Rohbau in den kommenden Wochen mit Anlieferung der Betonraumzellen. Dies soll möglichst noch vor Weihnachten geschehen, damit über den Winter der Innenausbau folgen kann.

Dabei werden die drei vorhandenen Kesselanlagen zur Abdeckung der Spitzenlast und zur Sicherstellung der kontinuierlichen Wärmebelieferung übernehmen. Ein Kessel habe bereits ausgedient und werde durch moderne Brennwerttechnik ersetzt.