Zwei Siege in Heidelberg für Bad Waldseer Ruderinnen

Sina Scheffold und Isabel Walser vom Ruderverein Waldsee haben bei der Ruderregatta in Heidelberg jeweils ein Rennen im Einer gewonnen. Nach einer guten Vorbereitung auf der Langstrecke in Breisach, einem Trainingslager in Ulm und vielen Trainingseinheiten auf dem heimischen Stadtsee ging es für Scheffold und Walser zur Frühjahrsregatta nach Mannheim und Heidelberg.

In Mannheim wurde die Langstrecke (3000 Meter) ausgefahren. Sina Scheffold wurde Zweite, Isabel Walser Fünfte in ihrem Rennen. Einen Tag später ging es auf die 1000 Meter – hier belegten die Bad Waldseerinnen jeweils den starken zweiten Platz. Auch in Heidelberg gingen Scheffold und Walser in ihrem Einer an den Start. Beide kamen am ersten Tag in ihrem jeweiligen Rennen auf Rang zwei. Am Tag darauf gewannen beide Ruderinnen ihre Rennen und legten am Siegersteg an. Ihr Trainer Werner Schmidt war mit der Leistung sehr zufrieden. Scheffold und Walser haben sich für den Bundeswettbewerb der baden-württembergischen Ruderjugend in Oberschleißheim qualifiziert.