Zwei Mehrfamilienhäuser in Bad Waldsee mussten am Mittwoch evakuiert werden. Der Grund: eine Leck geschlagene Gaskartusche in einem Kellerraum. Die Feuerwehr Bad Waldsee brachte die Gaskartusche ins Freue und belüftete den Keller sowie die Tiefgarage. Verletzt wurde niemand.