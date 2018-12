Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtsachschaden von rund 12 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.15 Uhr an der Einmündung Elisabeth-Achler-Straße/St. Matthäus in Bad Waldsee ereignet hat. Eine 73-jährige Renault-Fahrerin befuhr laut Polizei die Elisabeth-Achler-Straße in Richtung Ortsmitte Reute. An der Einmündung St. Matthäus bog sie nach links ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden 35-jährigen VW-Fahrer. Die 73-Jährige sowie der Autofahrer kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus,