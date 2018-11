Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 13 Uhr an der Einmündung Von-Rüti-Straße/Kümmerazhofer Straße in Reute ereignet hat. Eine 20-jährige VW-Fahrerin missachtete nach Angaben der Polizei vermutlich aus Unachtsamkeit die Vorfahrt eines 26-Jährigen VW-Fahrers und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich. Mit leichten Verletzungen wurden beide Fahrer mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.