Zwei Landesmeistertitel für die Senioren der Reute Runners

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei Landesmeistertitel, sowie ein Vizelandesmeister auf der 5000 Meter Bahn-Distanz sind die Ergebnisse der TSV Reute Runners-Senioren bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften am 23. Juli in Weinstadt.

Gold in der Klasse M60 ging an Uwe Hahn, der mit einer Endzeit von 18:46 min seine Altersklasse souverän gewann. Bei den 65 jährigen siegte Siegfried Borsutzky ebenfalls recht deutlich in 19:28 min. In der Klasse M30 war mit Steffen Hahn ein weiterer Läufer der Reute Runners am Start. Er holte sich in guten 17:10 min den zweiten Platz und damit den Vizelandesmeistertitel in seiner Altersklasse nach Reute.

In Anbetracht der Temperaturen von knapp unter 30 Grad waren die drei Läufer des TSV Reute mit ihren erzielten Zeiten sehr zufrieden und stolz darauf mit drei Meistertiteln im Gepäck nach Hause zu kommen.