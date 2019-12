Zwei Einbrüche in einer Straße

Zwei wohl miteinander zusammenhängende Einbrüche hat es am Montag, 23. Dezember, in Gaisbeuren gegeben. Laut Polizeibericht brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13.30 bis 23.45 Uhr in der Bergstraße in ein Einfamilienhaus ein. Dabei wurde die Terrassentüre mit einem Stein eingeworfen und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden die Täter allerdings keine Wertsachen.

In Zusammenhang mit dieser Tat dürfte ein weiterer Einbruch in ein danebenliegendes Einfamilienhaus in der Bergstraße stehen. Hier wurde ein Fenster aufgehebelt. Zum entstanden Diebstahlschaden konnten bisher keine Angaben gemacht werden, da sich die Eigentümer im Urlaub befanden. Am Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im Tatzeitraum in Gaisbeuren verdächtige Beobachtungen gemacht haben, welche im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnten. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/803-6666 erbeten.