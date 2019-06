Zwei Einbrüche am Wochenende

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in einem Gaisbeurer Betrieb in der Industriestraße eingebrochen worden. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Unbekannte Täter hebelten an der Gebäuderückseite die Metalltüre zum Werkstattraum auf. In der Folge suchten die Täter in den Büroräumen zielgerichtet nach Bargeld. Insgesamt wurden mehrere einhundert Euro entwendet.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Nacht zum Samstag am Wiegehaus der dortigen Müllumladestation. Die Täter durchwühlten Schränke und Regale, um offenkundig Bargeld zu finden. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07524-40430.